. Греческий премьер переложил вину за рост цен в стране на Путина

Вадим Карасев

Премьер Греции Мицотакис переложил вину за рост цен в стране и мире на ПутинаСюжетРост цен на продукты:

Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу ANT1 прокомментировал обвинения со стороны оппозиции в его причастности к увеличению цен в стране. Он переложил вину за рост цен в Греции и мире на президента России Владимира Путина.

«Импортированная дороговизна, как все понимают, является продуктом войны. И я думаю, что все знают, что такую дороговизну вся планета видела 40 лет назад. Так что это проблема, которую мы должны решить», — заявил глава государства.

По его словам, в росте цен следует винить российского лидера, а не его самого, поскольку в ином случае приписать «заслуги» в повышении стоимости товаров можно также президентам США и Франции Джо Байдену и Эммануэлю Макрону, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и другим.

Ранее отдел исследований Ipsos провел опрос, согласно которому жители Франции, Германии, Греции, Италии, Польши и Великобритании столкнулись с финансовой неустойчивостью.