. Губернатор Приморья связался с участвовавшими в боях под Павловкой морпехами
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Губернатор Приморья связался с участвовавшими в боях под Павловкой морпехами

Губернатор Приморья связался с участвовавшими в боях под Павловкой морпехамиГубернатор Приморья Кожемяко: 155-я бригада МП под Павловкой несет потери и идет вперед

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко связался с морскими пехотинцами, служащими в 155-й бригаде Тихоокеанского флота (ТОФ). Видеообращения МП он опубликовал в своем официальном Telegram-канале.

Кожемяко разместил три видео, в которых сняты российские военные, участвовавшие в боях под Павловкой в Донецкой народной республике (ДНР). Глава Приморья отметил, что связался с «нашими морпехами и "Тиграми"». Морпехи рассказали, что записали ролики 7 ноября. Они назвали дела в Павловке «тяжелыми» и подтвердили, что несут потери. Однако они подчеркнули, что выполняют поставленную задачу.

«Продвигаемся потихоньку — может, не так быстро, как хотелось бы, но идем вперед. В принципе, успехи есть. Надеюсь, скоро вы о них узнаете», — отметил один из них.

Другой военнослужащий добавил, что отряд держит строй и старается минимизировать потери. Он подчеркнул, что вести боевые действия станет легче, «если дома будет спокойнее». Морпех призвал «держать строй и не верить слухам».

Ранее Минобороны России опровергло данные о высоких потерях под Павловкой. Сообщения блогеров по этому вопросу ведомство назвало фейком.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что морская пехота 155-й бригады Тихоокеанского флота записала обращение к Кожемяко, в котором говорилось о больших потерях в боях в районе Павловки. Поэтому она призвала губернатора разобраться в сложившейся ситуации.

Позже Кожемяко сообщил, что ему удалось связаться с морпехами из Приморского края, которые участвовали в боях под Павловкой. По его словам, потери в рядах бойцов есть, но значительно преувеличены

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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