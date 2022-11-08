. Эксперт рассказал, как выглядит "демократия" по-американски

Вадим Карасев

Политолог НОМ Владимир Шаповалов изучил последние изменения избирательного законодательства США перед предстоящими в 2024 году президентскими выборами и рассказал, что из себя представляет "демократия" по-американски.

По словам эксперта, за два года, с момента проведения последних выборов 2020 года, в США на уровне штатов было принято более 400 законов и поправок, имеющих непосредственное отношение к выборам. И в большинстве своем эти поправки касались заочного голосования и голосования по почте, досрочного голосования, ящиков для голосования и сбора бюллетеней, идентификации избирателей и регистрации избирателей. Серьезный резонанс вызвал вопрос о предоставлении права голоса негражданам Соединенных Штатов – инициатива демократов. Рядом штатов, в т.ч. округом Колумбия (Вашингтон), уже внесены законопроекты, позволяющие негражданам голосовать на местных выборах, вне зависимости от их миграционного статуса.

Но есть еще более интересные поправки по мнению политолога, например, подход США к общественному наблюдению.

"На выборах предусмотрено наблюдение со стороны политических партий и представителей гражданского общества в целях обеспечения прозрачности процесса", – отметил Шаповалов.

А вот вопрос международного наблюдения в США решен радикально: в семнадцати штатах международное наблюдение за выборами однозначно запрещено.

"Вот такая демократия по-американски!", – подытожил эксперт, найдя еще целый ряд интересных поправок в законодательстве США.