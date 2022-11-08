. Эксперты назвали плюсы и минусы единого полиса ОСАГО России и Белоруссии

В России и Белоруссии в следующем году начнет действовать единый полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Законопроект одобрен депутатами Парламентского собрания Союза двух стран, вопрос только в сроках начала действия этой нормы — ожидается, что это произойдет в середине 2023 года. «Мир 24» разбирался в плюсах и минусах этого решения.

Главным и самым очевидным плюсом эксперты называют то, что при пересечении другой страны автомобилистам больше не придется дополнительно оформлять страховку «Зеленая карта». Общий полис ОСАГО также поможет оперативно проверять водительские удостоверения и историю аварийности российских и белорусских таксистов. Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова считает, что необходимо интегрировать в систему проверки водительских прав удостоверения всех граждан из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Недостатком единого полиса специалисты называют то, что он может вырасти в цене. Кроме того, вопросы у экспертов вызывает установление территориального коэффициента и коэффициента мощности, который применяется в России. Получается, придется либо прописывать российские правила в белорусском законодательстве, либо полностью отменять эти нормы. «Если в основу единого законодательства внесут российские правила формирования стоимости полиса ОСАГО, то белорусским гражданам придется привыкать к изменениям в расчете стоимости страхового полиса», — отметили в пресс-службе автомобильного холдинга ГК «Автодом».