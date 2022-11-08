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Как привлечь в свою жизнь деньги, любовь и удачу: обряды, которые можно провести 8 ноября на полное лунное затмение

Как привлечь в свою жизнь деньги, любовь и удачу: обряды, которые можно провести 8 ноября на полное лунное затмение

Лунное затмение 8 ноября является важным, ведь в этот день происходит закрытие коридора затмений. Чтобы обрести счастье, любовь и деньги, каждый может провести определенные обряды. В это время особенно сильна энергетика, и все, что человек захочет, обязательно исполнится.

Как лунное затмение влияет на людей

Любое затмение оказывает большое влияние на внутренний мир человека, эмоции, настроение и реакцию. Больше всех его воздействию подвержен женский пол. Они могут начать вспоминать обиды или выяснять отношения с близкими людьми. Многие в этот период будут совершать разные необдуманные поступки.

Также подвергаются данному явлению люди, которые родились в периоды затмений. В этот момент могут участиться конфликты между близкими людьми, ссоры и недопонимания.

В период лунного затмения не стоит делать следующее:

  • пребывать на улице в сам момент затмения либо садиться за руль автомобиля;
  • принимать важные решения;
  • назначать деловые встречи;
  • совершать дорогостоящие покупки;
  • устраиваться на новое место работы;
  • пребывать в общественном месте;
  • смотреть на затмение.

Чтобы легче пережить данное время, стоит меньше поддаваться разным провокациям. Если есть такая возможность, то лучше остаться дома, а все важные задачи и дела перенести на другой день.


Лучше всего в это время навести порядок в своем доме и голове. Можно избавиться от накопившегося хлама либо почистить телефон. Свои эмоции нужно держать под контролем, можно заняться йогой или медитацией.

Обряд на привлечение денег

В затмение необходимо оставить на подоконнике кошелек с деньгами и накрыть его тканью. После этого нужно произнести следующие слова:

«Деньги сохраняю, удачу привлекаю, счет свой пополняю. Как затмение пройдет, так и удача финансовая ко мне придет».

После сказанного, кошелек нужно положить вместе с тканью в сумку и оставить на несколько часов. Через два часа необходимо достать одну монетку из кошелька и спрятать в укромном местечке. Этот обряд поможет притянуть в жизнь человека финансовые потоки.

Обряд на удачу

Чтобы привлечь в свою жизнь удачу, необходимо протереть свой порог в доме водой с добавлением соли. После мытья воду нужно вылить в канализацию, а потом пройтись чистым веником по порогу и произнести такие слова:

«Удача мимо не пройдет, в дом мой зайдет. Чистоту навожу, счастье в жилище приглашу».

Веник тоже нужно будет хорошенько промыть водой и поставить возле порога прутьями вверх. На ручку веника нужно будет привязать красную нитку и сделать три узла.

Обряд на любовь


Чтобы привлечь в свою жизнь настоящую любовь и позабыть об одиночестве, потребуется провести обряд с белой свечей. Для этого ее нужно зажечь, поставить на подоконник и смотреть на пламя. При появлении первых капель воска необходимо произнести следующие слова:

«Больше мне слезы не лить, в одиночестве век не коротать, несчастья не копить, а взаимно любить. Как свеча догорит, так и любовь в дом придет, страсть в двух сердцах зажжет».

Самое главное, при проведении любого из указанных выше обрядов, нужно верить в то, что все обязательно сбудется. При этом важно отгонять все плохие и грустные мысли. Правильный настрой поможет преодолеть любые трудности и обрести счастье.

# Общество Космос
По материалам: rsute

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