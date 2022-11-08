. Как ужиться под одной крышей с Овном: 5 советов астрологов

Вадим Карасев

Овнов нельзя назвать простыми людьми. Особенно это касается тех случаев, когда вы пребываете с ними в длительных отношениях и живете под одной крышей. Эксперты в области астрологии рассказали, как это исправить.

К каждому человеку можно найти подход. Овен — не является исключением в этом плане. Найти истинную любовь не так сложно, как ее удержать, поэтому если вы влюблены в Овна и хотите начать жить с ним вместе, возьмите на вооружение советы, описанные далее.

Не заставляйте этого человека делать то, что ему не нравится

Овен ненавидит заниматься делами по дому, поэтому предпочитает убираться и наводить порядок только тогда, когда у него или у неё есть подобное желание. Это не ленивые люди. Просто их раздражает тратить время на уборку и бытовые дела. Самый лучший способ избежать ссор — распределить обязанности таким образом, чтобы человек-Овен мог выполнять сов часть работы тогда, когда ему удобно.

Не спорьте ради спора

Овен с радостью поддержит это, что с высокой вероятностью выльется в сильную ссору. Отношения — это не попытки самоутвердиться, а желание быть рядом друг с другом и дарить друг другу добро, тепло и понимание. Овен не следит за тем, что говорит, так как это весьма импульсивный Знак. Именно поэтому с таким человеком под одной крышей нужно всеми возможными способами избегать ссор и конфликтов. Это не значит, что с Овном нужно всегда и во всем соглашаться. Просто будьте спокойнее.

Не требуйте безукоризненного следования правилам

Овны ненавидят, когда во всем нужно следовать правилам. Это люди хаоса, которых успокаивает возможность делать только то, что они хотят и только то, когда хотят. Иными словами, не приставайте к любимому Овну с претензиями насчет его привычек и его распорядка дня. Вы либо принимаете этого человека, либо нет.

Не бойтесь оставлять Овна одного или одну

Эти люди прекрасно справляются с одиночеством. Да, они не могут долго пребывать без общения, но если это необходимо, то они без особых проблем справятся с данной проблемой. Не бойтесь оставлять их без внимания, отправляясь в командировку. Не нужно с ними нянчиться, словно с детьми. Они это не оценят, поскольку не любят, когда их недооценивают или сомневаются в них.

Будьте с ними честны

Тут все дело не в том, что Овны обижаются или не обижаются на ложь. Они просто начинают лгать в ответ. Эти люди «отзеркаливают» ваше поведение, поэтому ведите себя с ними так, как хотите, чтобы они вели себя с вами. Это фундаментальный принцип здоровых отношений и приятного сожительства.