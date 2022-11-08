. Как воздействовать на людей голосом и интонацией: правильно направляем свою энергию

Вадим Карасев

Человек — существо социальное, поэтому каждому из нас важно научиться правильно общаться с окружающими людьми. Если вы хотите, чтобы люди слушали вас и слышали, важно научиться говорить правильно.

Наверняка вы часто и безошибочно определяли, когда человеку рядом с вами скучно, грустно, весело или когда он очень сильно заинтересован в общении. Это все из-за того, что ваш собеседник использовал определенный тип интонации в разговоре. Это происходит непреднамеренно, но вы можете создавать интерес вокруг своей личности и притягивать внимание окружающих, искусственно подбирая ту или иную интонацию.

Как воздействовать на людей своей интонацией

Если вы хотите выделить какую-то фразу, то вам нужно использовать для этого ударение. Например, если вам очень хочется показать человеку, что он вам симпатичен, выделите слова, которые на это намекают: «Вчера был отличный вечер. Ты мне нравишься, поэтому я бы с радостью встретилась снова». В это предложении важно сделать ударение на слово «нравишься». Ударение значит, что это слово нужно произнести так, чтобы после него была небольшая пауза. Так человек поймет, что вы выделили его.

Чтобы успокоить человека, нужно говорить тише и чуть медленнее. Когда мы говорим быстро и громко, это повышает нервозность. Человек, который говорит таким образом, скорее всего, нервно возбужден и проявляет агрессию, либо защищается от нападок со стороны. Всем нам очень легко понять, когда кто-то ведет себя подобным образом. Если ваш внутренний мир наполнен спокойствием и позитивом, говорите медленнее. Быстра речь — показатель чрезмерной эмоциональности.

Чтобы продемонстрировать свою уверенность, вам также стоит говорить чуть медленнее. Обязательно тренируйтесь, проговаривая какие-то простые предложения, немного снижая скорость своего повествования. Это будет полезным в общении с незнакомыми людьми или при выступлениях на публике.

Полезные советы экспертов

Делайте речь проще. Если хотите, чтобы человек или группа людей почувствовали вашу энергетику и приняли ваш внутренний сигнал, постарайтесь сделать речь более благозвучной. Старайтесь избегать сложных оборотов. Говорите проще, чтобы слушатели или собеседники могли вас лучше понять. Говорите четче и не используйте больше число заимствованных иностранных слов, следуя моде.

Также очень важно следить за поддержанием правильной осанки и за контактом глаз. Держите спину ровно во время диалога, чтобы ваши слова были более уверенными. При этом не забывайте смотреть в глаза собеседнику, но не все время. Многие эксперты называют разные цифры — кто-то утверждает, что полезно смотреть в глаза во время делового общения примерно половину времени, а кто-то считает, что стоит налаживать зрительный контакт чуть реже. При романтическом общении время зрительного контакта можно увеличивать до 70-80 процентов.