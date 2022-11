. «Клон God of War» для Xbox вернулся в Microsoft Store к выходу God of War Ragnarok

Вадим Карасев





На этой неделе на приставках Playstation большой релиз — выходит игра God of War Ragnarok, которая уже успела стать одной из самых высокооцененных в этом году. Далеко не все игроки знают, что God of War Ragnarok — это эксклюзив Playstation, и этим решили воспользоваться создатели проекта War Gods Zeus of Child.

Проект War Gods Zeus of Child обнаружили в Microsoft Store еще в августе этого года. Игра очень сильно старается быть похожей на God of War, при этом являясь поделкой почти без игровых механик. Когда на нее обратили внимание СМИ, проект удалили из Microsoft Store. Каким образом он умудрился вновь вернуться в магазин сейчас, к выходу новой части God of War — неизвестно.

Ниже можно видеть скриншоты из War Gods Zeus of Child:

Игра War Gods Zeus of Child продается по $4,09 — покупать ее конечно не стоит.

War Gods Zeus of Child

War Gods Zeus of Child — отличная военная игра. Уничтожьте всех врагов и существ.

