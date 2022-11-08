. КНДР возложила часть ответственности за кризис на Корейском полуострове на ООН

Вадим Карасев

В КНДР возложили часть ответственности за ситуацию на Корейском полуострове на Гутерриша

Часть ответственности за ухудшение ситуации на Корейском полуострове лежит на генеральном секретаре ООН Антониу Гутеррише, заявил заместитель министра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Ген, пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Он уточнил, что его позиция необъективна и повторяет американскую. Политик выразил сожаление из-за того, что генеральный секретарь ООН считает несправедливыми контрмеры по самообороне в ответ на военные провокации США и категорически отвергает их.

«Генсек ООН повторяет то, что говорят в Белом доме и Госдепартаменте, как будто он стал их представителем», — возложил он часть ответственности за кризис.

Ранее власти КНДР назвали эксперта ООН по правам человека в Северной Корее Элизабет Салмон «марионеткой» США.

