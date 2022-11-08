. Командир «Ахмата» опроверг слухи о массовой гибели чеченских бойцов в Лисичанске
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Командир «Ахмата» опроверг слухи о массовой гибели чеченских бойцов в Лисичанске

Командир «Ахмата» опроверг слухи о массовой гибели чеченских бойцов в ЛисичанскеКомандир «Ахмата» Алаудинов опроверг слухи о массовой гибели бойцов в Лисичанске

Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Апты Алаудинов опроверг сообщения СМИ о массовой гибели бойцов батальона в Лисичанске. Об этом он заявил в эфире «Первого канала».

«У нас очень хорошо, слаженно идет работа 2-го армейского корпуса, спецназа "Ахмат" и ЧВК "Вагнера"», — подчеркнул Алаудинов. По его словам, противник «делает вбросы» об уничтожении чеченских бойцов в Лисичанске.

«Пусть они хотя бы тешатся своими интернет-новостями. У нас все хорошо. Идем вперед», — добавил командир спецназа «Ахмат».

Комментируя свое новое назначение, Алаудинов отметил, что готов делать ту же самую работу, которую делал до сих пор.

Алаудинов занимал должность секретаря Совета безопасности Чечни с июля. В августе он был награжден званиями Героя России и Героя Луганской народной республики за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территории ЛНР.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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