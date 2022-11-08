. Кристина Асмус рассказала, как ее хотели использовать в бане

Актриса Кристина Асмус поделилась откровениями. После скандальной эротической сцены в фильме «Текст» Кристина стала невероятно востребованной актрисой у режиссеров. Вместе с тем, за ней закрепилось амплуа раскрепощенной девушки. Бывшая жена Гарика Харламова не отказывается от того, чтобы сниматься обнаженной. Сегодня актриса сериала «Интерны» рассказала о необычной просьбе продюсеров того же канала ТНТ. «С моим агентом связался продюсер сериала на ТНТ и спросил, могут ли они использовать мою фотографию в одной из сцен, — сообщила Асмус. — Сцена в бане, но ничего такого. Сцена смешная, с медийными артистами. Баня самая обыкновенная. И там просто мое фото висит на стене (как будто я была там как гость и рекомендую ее)».Артистка отметила, что ее попросили прислать продюсерам фото, однако не уточнили, какое именно. По словам молодой мамы, она прислала им на выбор 15 фотографий. «А еще я сделала вот такой вот кондовый фотошоп, — написала Кристина в личном блоге. — Все поржали, все довольны. А я вот думаю — в баню, сходить, что ль, давно не была». Асмус показала кадры, которые у нее получили. В них она заменила букеты в своих руках на веники. Поклонников актрисы порадовали эти коллажи. «Очень смешно. Еще смешнее было бы увидеть вас в лифчике и трусиках в окружении толстых пузатых мужиков в бане», «А в следующий раз могут попросить использовать вашу фотку в каком-нибудь стриптиз-клубе», «Кристина, вспомнил вас в бане – в современной экранизации «А зори здесь тихие...»»