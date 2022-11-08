. Кто родился 8 ноября

Анастасия Геннадьевна Жукова, член Комитета Совета Федерации по социальной политике. Работала в аппарате губернатора и правительства Чукотского автономного округа, Департаменте промышленной и сельскохозяйственной политики региона. Являлась управляющим отделения Пенсионного фонда РФ по Чукотскому АО. Занимала должности заместителя губернатора — председателя правительства, первого заместителя губернатора — председателя правительства Чукотского АО. Была Уполномоченным по правам человека в регионе.

С октября 2021 года представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Чукотского автономного округа.

Василий Иванович Пискарев (59 лет), председатель Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. Генерал-полковник юстиции. Много лет проработал в органах прокуратуры сначала СССР, потом РФ. Был заместителем, первым заместителем председателя Следственного комитета РФ. Преподавал в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина.

Избирался депутатом Государственной Думы VII созыва.

Евгений Владимирович Марков (49 лет), заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Работал в ряде коммерческих банков Тюменской области, в администрации Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Являлся депутатом Думы Советского района ХМАО, был первым заместителем главы Советского района.

Неоднократно избирался депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, в региональном парламенте возглавлял фракцию ЛДПР, был заместителем председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

Избирался депутатом Государственной Думы VII созыва.

А ещё в этот день родились:



Олег Евгеньевич Меньшиков (62 года), российский актёр театра и кино, режиссёр. Народный артист России. Был актёром Малого театра, Центрального театра Российской армии, Московского драматического театра им. М. Ермоловой. В 1998 году Олег Меньшиков создал и возглавил антрепризу «Театральное товарищество 814». В 2012 году занял пост художественного руководителя Московского драматического театра имени Ермоловой.

Среди известных театральных работ актёра роли в спектаклях: «Идиот», «Спортивные сцены 81 года», «Говори!», «Калигула», «Когда она танцевала», «Богис», «Горе от ума», «Игроки», «Демон».

Параллельно с работой в театре Олег Меньшиков много снимается в кино. Среди его киноролей, Костик в «Покровских воротах», Кирилл в «Родне», Корольков Ф.С. в «По главной улице с оркестром», Андрей Толстой в «Сибирском цирюльнике», Дмитрий Арсентьев в «Утомленных солнцем», Эраст Фандорин в «Статском советнике», Анатолий Тарасов в «Легенде №17» и многие другие.

Олег Иванович Борисов (1929-1994), советский и российский актёр театра и кино. Народный артист СССР. Был актёром Киевского русского драматического театра им. Леси Украинки, Московского драматического театра им. А. С. Пушкина, БДТ имени Г. А. Товстоногова, МХАТа им. А.П. Чехова.

Дебютировав в кино в 1955 году, Олег Борисов сыграл в более 70 картинах. Среди них, «За двумя зайцами», «Дайте жалобную книгу», «Крах инженера Гарина», «Россия молодая» и другие любимые зрителями фильмы.

Дмитрий Тимофеевич Язов (1924-2020), советский и российский военачальник и государственный деятель. В годы Великой Отечественной войны командовал взводом на Волховском и Ленинградском фронтах. После войны служил на различных командных и штабных должностях. В 1987 году был назначен министром обороны СССР.

28 апреля 1990 года Дмитрий Язов стал последним из военачальников, которому было присвоено воинское звание Маршал Советского Союза.

В августе 1991 года он был арестован как участник ГКЧП, в 1994 году — амнистирован.

В конце 1990-х годов Язов занимал должность главного военного советника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, позднее был ведущим аналитиком Службы генеральных инспекторов министерства. Возглавлял фонд «Офицерское братство» и Комитет памяти Маршала Жукова.