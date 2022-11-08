. Лариса Андерсен рассказала, что ждет людей во время лунного затмения 2022
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Лариса Андерсен рассказала, что ждет людей во время лунного затмения 2022

Лариса Андерсен рассказала, что ждет людей во время лунного затмения 2022
Астролог Лариса Андерсен предсказала перемены в жизни. 🌚 8 ноября в 14:02 мск. наступит Полнолуние и Лунное Затмение в знаке Тельца, с этого момента и до 01:57 до 24 ноября Луна будет убывать. 🌓 Нас ждет полное затмение. 🌑 Лунное затмение - это время, когда Луна проходит в тени Земли. Мы можем видеть, как тень Земли окрашивает Луну в оттенки оранжевого, красного и коричневого цветов. ☝️Будьте готовы к переменам и обращайте внимания на события, происходящие в этот период, это может быть знаком. 🐂 Это затмение может принести изменения в  финансовые ресурсы и материальную стабильность. Возможно, вы придете к необходимости изменить и расширить планы, касаемые имущества, недвижимости и финансами. Не бойтесь оставлять позади ситуации и жизненные и этапы и смелее идите вперед. Возможны конфликты с начальством. Обратите внимание на события, происходящие около даты затмения, через них вселенная дает нам знаки и подсказки. ❤️ Возможен разрыв отношений, если к этому были предпосылки. Эмоциональный фон накален. 👫 Несколько недель, захватывающих Лунное и Солнечное затмения - называются коридором затмений. Это особый период, когда все может идти не так, как вы хотите, а душевное и физическое самочувствие вас и ваших близких оставляет желать лучшего. В этот период все тайное становится явным. Вы можете по-новому посмотреть на свои отношения, понять их недостатки, что поможет вам их устранить. 💊 Если у вас хронические заболевания, то они могут обострится в это время. Очень осторожно стоит принимать алкоголь и лекарства, потому что все действует с двойной силой – лучше просто не употреблять. 🍽 Очень полезен однодневный пост в полную Луну или разгрузочный день, потому что в этот день организм всё воспринимает очень активно. 🙌🏻 Лунное затмение является особенно сильным полнолунием, все магические действия многократно усиливаются энергией полной Луны.
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

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