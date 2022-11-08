. Лера Кудрявцева в ужасе от того, как назвала ребенка

Ведущая Лера Кудрявцева призналась, что хотела сменить имя своему ребенку. Телеведущая сделала неожиданное признание на шоу телеканала НТВ «Суперстар! Возвращение». После выступления экс-солиста группы «Премьер-министр» Жана Милимерова Лера Кудрявцева заявила, что некоторое время назад предлагала своему сыну поменять имя. Наследник Леры Кудрявцевой — тезка Жана Милимерова.«Я назвала сына в честь Жан-Клод Ван Дамма. В 90-м году это был популярный модный артист. Ну, дура, конечно. Потом я сыну говорила: «Жан, давай, может поменяем? Мама молодая была, глупая. Давай, может, Никита? А он говорит: «Не-не, мам, я сросся, нормально», — поделилась Лера Кудрявцева. Лера Кудрявцева добавила, что переживала еще и из-за того, что с именем Жан не очень благозвучно сочетается отчество — Сергеевич. «Жан, а ты Жан Борисович, да? — обратилась Лера Кудрявцева к Милимерову. — Я прям долго парилась, потому что у меня Жан Сергеевич. Как это будет звучать. А потом услышала про Жана Борисовича, и стало легче жить — не одна ты такая».