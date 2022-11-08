. Лера Кудрявцева в ужасе от того, как назвала ребенка
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лера Кудрявцева в ужасе от того, как назвала ребенка

Лера Кудрявцева в ужасе от того, как назвала ребенка
Ведущая Лера Кудрявцева призналась, что хотела сменить имя своему ребенку. Телеведущая сделала неожиданное признание на шоу телеканала НТВ «Суперстар! Возвращение». После выступления экс-солиста группы «Премьер-министр» Жана Милимерова Лера Кудрявцева заявила, что некоторое время назад предлагала своему сыну поменять имя. Наследник Леры Кудрявцевой — тезка Жана Милимерова.
«Я назвала сына в честь Жан-Клод Ван Дамма. В 90-м году это был популярный модный артист. Ну, дура, конечно. Потом я сыну говорила: «Жан, давай, может поменяем? Мама молодая была, глупая. Давай, может, Никита? А он говорит: «Не-не, мам, я сросся, нормально», — поделилась Лера Кудрявцева. Лера Кудрявцева добавила, что переживала еще и из-за того, что с именем Жан не очень благозвучно сочетается отчество — Сергеевич. «Жан, а ты Жан Борисович, да? — обратилась Лера Кудрявцева к Милимерову. — Я прям долго парилась, потому что у меня Жан Сергеевич. Как это будет звучать. А потом услышала про Жана Борисовича, и стало легче жить — не одна ты такая».
# Шоу-бизнес Кудрявцева Лера
По материалам: z-aya

Последние новости

Стало известно, почему Сергей Сичкарь покинул проект
Стало известно, почему Сергей Сичкарь покинул проект
В России прокомментировали возможную смену генсека НАТО
В России прокомментировали возможную смену генсека НАТО
Приключенческий боевик BLACKTAIL про Бабу Ягу выходит в декабре
Приключенческий боевик BLACKTAIL про Бабу Ягу выходит в декабре
Вера Брежнева поделилась селфи после долгого перерыва
Вера Брежнева поделилась селфи после долгого перерыва
Ольга Бузова рассказала о своих любовниках
Ольга Бузова рассказала о своих любовниках
Врач вынес вердикт распухшему Николаю Баскову
Врач вынес вердикт распухшему Николаю Баскову
Лера Кудрявцева в ужасе от того, как назвала ребенка
Лера Кудрявцева в ужасе от того, как назвала ребенка
Как воздействовать на людей голосом и интонацией: правильно направляем свою энергию
Как воздействовать на людей голосом и интонацией: правильно
Красотка, на выступление которой мы были пошли всей толпой
Красотка, на выступление которой мы были пошли всей толпой
Греческий премьер переложил вину за рост цен в стране на Путина
Греческий премьер переложил вину за рост цен в стране на Путина
Хуснуллин рассказал о строительстве перинатального центра в Донецке
Хуснуллин рассказал о строительстве перинатального центра в Донецке
Член СПЧ Марина Ахмедова возглавила ИА "Регнум"
Член СПЧ Марина Ахмедова возглавила ИА "Регнум"

Топ на сегодня

Иностранцы удивились ценам на продукты в России на фоне санкций
Иностранцы удивились ценам на продукты в России на фоне санкций
Экономист спрогнозировал цены на бензин в России
Экономист спрогнозировал цены на бензин в России
Маск высказался о миссии Twitter
Маск высказался о миссии Twitter
Солдаты НАТО пожаловались на голод и клопов
Солдаты НАТО пожаловались на голод и клопов
Гороскоп от Анжелы Перл на 8 ноября 2022 года: кому удастся избежать ошибок в этот день
Гороскоп от Анжелы Перл на 8 ноября 2022 года: кому удастся избежать

Еще по теме

Лера Кудрявцева решила сменить имидж (фото)
Лера Кудрявцева позавидовала красоте Ирины Салтыковой
Лера Кудрявцева рассказала о своем долге
Лера Кудрявцева рассказала, что невестка трясется над ее внуком