. Лидер группы Little Big нищенствует после побега из России

Некогда популярный и богатый Илья Прусикин пожаловался на свою жизнь за рубежом. Участники группы популярной группы Little Big стали одними из первых, кто в начале весны покинул Россию. Артисты перебрались в США, надеясь там построить новую жизнь, однако их оптимистические прогнозы не сбылись, и теперь музыканты еле сводят концы с концами. О своем тяжелом положении Илья Прусикин и его возлюбленная и коллега Софья Таюрская рассказали в недавнем интервью. Певцы утверждают, что их побег из страны оказался спонтанным и хаотичным. Артисты не смогли как следует подготовиться к переезду: собрать необходимые вещи, позаботиться о финансовой стороне вопроса, поэтому в Штатах им пришлось все начинать с нуля. «Мы лишились дома, работы, друзей, страны — всего! Мы полностью перелопатили свою жизнь. Бежали с двумя чемоданами», — пожаловалась Софья. Солисты Little Big, успевшие прославиться за рубежом благодаря подготовке к музыкальному конкурсу «Евровидение», на который они, однако, так и не попали из-за пандемии, рассчитывали развивать свою карьеру в США, но их американские концерты не пользуются популярностью, а доходы снижаются на глазах. «Мне говорят: «Ты не высылаешь деньги на помощь». У меня у самого сейчас денег нет, а мне нужно есть, нужно жить как-то… Или мне отдать свою жизнь?!», — сокрушается Прусикин. К слову, Илье нужно содержать не только себя и Таюрскую, но и сына Добрыню, рожденного в браке с Ириной Смелой. В настоящее время мальчик, которому в декабре исполнится пять лет, находится с мамой в России, он давно не виделся с отцом. Однако Илья уже принял решение, что на родину в ближайшие годы не вернется, поэтому с ребенком встретится лишь в том случае, если мальчик прилетит в Штаты, пишет StarHit.