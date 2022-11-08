. Максим Галкин* пообщался с Лаймой Вайкуле в Прибалтике

Шоумен Максим Галкин запечатлелся с певицей Лаймой Вайкуле во время гастрольного тура в Прибалтике. Максим Галкин уже долгое время колесит по миру и на днях отправился в литовский тур. Юморист забрел и к Лайме Вайкуле, находящейся по соседству. Артисты провели время вместе и сделали общее фото. Комплиментами в соцсетях, как они обычно делали прежде, не обменялись. К слову, в последнее время Максим Галкин не делится рассуждениями о личном. В соцсетях комик лишь публикует новые даты в мировом туре и изредка признается в любви жене. С ними не было рядом Аллы Пугачевой. Сейчас Примадонна, вероятно, занята адаптацией детей в Израиле.Коллеги по шоу-бизнесу не одобряют поведение 73-летней исполнительницы. Некоторые из них сетуют, что Алла Борисовна слишком верит молодому супругу, из-за чего потеряла многое. Нынешнему положению Пугачевой не завидует Егор Кончаловский. «Алла Борисовна, действительно, эпоха, при которой жил Леонид Брежнев. По-человечески ее поступок понятен, скажу больше — и от своей супруги я бы такого ожидал.В горячке нынешнего времени сильно преувеличена роль господина Галкина. Он прекрасный человек, шоумен. И в чем-то я его понимаю — въезжаешь в какую-то западную страну, тебя заставляют подписать документ, что ты не одобряешь, что ты против (особенно Прибалтика любит это практиковать). Не каждый устоит», — рассуждал режиссер. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.