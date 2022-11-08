. Маск задумался о введении платы для всех пользователей Twitter

Вадим Карасев

Platformer сообщило, что Маск обсуждал идею сделать Twitter платным для всех пользователей

Американский предприниматель Илон Маск, ранее купивший соцсеть Twitter, задумался над тем, чтобы ввести плату за доступ к ней для пользователей. Об этом сообщает Platformer.

Такую идею Маск и его советник Дэвид Сакс обсуждали на недавних встречах, рассказал изданию знакомый с ситуацией источник. «Согласно одному из таких планов, всем пользователям разрешалось бы использовать Twitter каждый месяц в течение ограниченного времени, по истечении которого им приходилось бы приобретать подписку», — говорится в материале.

Вместе с тем неизвестно, насколько серьезно Маск и Сакс отнеслись к возможности сделать Twitter практически полностью платным, подчеркивает автор. Также отмечается, что подобная задумка вряд ли является главным приоритетом платформы, так как сотрудники компании заняты реализацией обновленной подписки Twitter Blue.

Ранее стало известно, что в Twitter планируют добавить функцию, которая разрешит пользователям взимать плату за просмотр некоторых видео. При этом часть суммы, заработанной на просмотре, будет получать компания.

Перед этим СМИ сообщили о намерении Маска сделать платной верификацию юзеров Twitter. Уточнялось, что функцию признания аккаунта подлинным соцсеть добавит в ежемесячную подписку Twitter Blue, стоимость которой вырастет.