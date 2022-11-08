. Маск задумался о введении платы для всех пользователей Twitter
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Маск задумался о введении платы для всех пользователей Twitter

Маск задумался о введении платы для всех пользователей TwitterPlatformer сообщило, что Маск обсуждал идею сделать Twitter платным для всех пользователей

Американский предприниматель Илон Маск, ранее купивший соцсеть Twitter, задумался над тем, чтобы ввести плату за доступ к ней для пользователей. Об этом сообщает Platformer.

Такую идею Маск и его советник Дэвид Сакс обсуждали на недавних встречах, рассказал изданию знакомый с ситуацией источник. «Согласно одному из таких планов, всем пользователям разрешалось бы использовать Twitter каждый месяц в течение ограниченного времени, по истечении которого им приходилось бы приобретать подписку», — говорится в материале.

Вместе с тем неизвестно, насколько серьезно Маск и Сакс отнеслись к возможности сделать Twitter практически полностью платным, подчеркивает автор. Также отмечается, что подобная задумка вряд ли является главным приоритетом платформы, так как сотрудники компании заняты реализацией обновленной подписки Twitter Blue.

Ранее стало известно, что в Twitter планируют добавить функцию, которая разрешит пользователям взимать плату за просмотр некоторых видео. При этом часть суммы, заработанной на просмотре, будет получать компания.

Перед этим СМИ сообщили о намерении Маска сделать платной верификацию юзеров Twitter. Уточнялось, что функцию признания аккаунта подлинным соцсеть добавит в ежемесячную подписку Twitter Blue, стоимость которой вырастет.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Оценена вероятность отказа ЕС от введения потолка цен на энергоресурсы
Оценена вероятность отказа ЕС от введения потолка цен на энергоресурсы
В Евросоюзе раскрыли дату последнего транша Украине в этом году
В Евросоюзе раскрыли дату последнего транша Украине в этом году
Маск задумался о введении платы для всех пользователей Twitter
Маск задумался о введении платы для всех пользователей Twitter
Анжелика Агурбаш задолжала огромные деньги
Анжелика Агурбаш задолжала огромные деньги
Филипп Киркоров в одних трусах вышел на сцену
Филипп Киркоров в одних трусах вышел на сцену
Ольга Бузова покрасовалась в бикини на пляже
Ольга Бузова покрасовалась в бикини на пляже
Депутат Госдумы заявил о подготовке «кодекса чести деятелей культуры»
Депутат Госдумы заявил о подготовке «кодекса чести деятелей культуры»
Кому повезет в личной жизни, какие знаки зодиака встретят любовь этой зимой
Кому повезет в личной жизни, какие знаки зодиака встретят любовь этой
США начали призывать партнера России поддержать потолок цен на нефть
США начали призывать партнера России поддержать потолок цен на нефть
На пляже во Флориде люди заметили полицейского с собакой и пустились в бегство
На пляже во Флориде люди заметили полицейского с собакой и пустились
Командир «Ахмата» опроверг слухи о массовой гибели чеченских бойцов в Лисичанске
Командир «Ахмата» опроверг слухи о массовой гибели чеченских бойцов в
Cyberpunk 2077 получает обновление на Xbox Series X | S с поддержкой AMD FidelityFX Super Resolution 2.1
Cyberpunk 2077 получает обновление на Xbox Series X | S с поддержкой

Топ на сегодня

Три обряда на полное лунное затмение 8 ноября 2022 года: на деньги, удачу и любовь
Три обряда на полное лунное затмение 8 ноября 2022 года: на деньги,
Рояль сожрал ноты
Рояль сожрал ноты
Ольга Бузова завела себе влиятельного любовника
Ольга Бузова завела себе влиятельного любовника
Членство владельца сгоревшего клуба «Полигон» в «Единой России» приостановлено
Членство владельца сгоревшего клуба «Полигон» в «Единой России»
Польша лишит пособий уезжающих из страны украинцев
Польша лишит пособий уезжающих из страны украинцев

Еще по теме

Маск высказался о миссии Twitter
Маск приехал в штаб-квартиру Twitter с раковиной в руках
Илон Маск назвал цель покупки Twitter
Илон Маск просил суд отклонить иск Twitter