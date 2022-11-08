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Мужчина разозлил родителей напоминанием об одном их поступке

Мужчина разозлил родителей напоминанием об одном их поступкеРодители не пришли на свадьбу сына с секс-работницей из-за отказа провести ДНК-тест внука

Пользователь Reddit, женатый на бывшей секс-работнице, рассказал, как разозлил родителей напоминанием об одном их поступке. Родители мужчины поставили ему ультиматум: из-за недоверия невесте они потребовали провести ДНК-тест их ребенка, чтобы убедиться в отцовстве, а в противном случае отказались идти на свадьбу. Когда тест на отцовство подтвердился, мужчина повесил его в рамке на стену в гостиной.

По словам мужчины, он знаком со своей женой три года, а поженились они девять месяцев назад. У них есть общий ребенок — девушка забеременела им во время помолвки. «Моя жена раньше была секс-работницей. Не судите ее за это. Она сделала то, что должна была сделать, чтобы выжить. Мои родители всегда относились к ней скептически. Когда она забеременела, они взбесились и потребовали провести ДНК-тест их внука и отказались идти на нашу свадьбу до тех пор, пока отцовство не будет подтверждено, что вызвало большую проблему», — рассказал он.

В результате они пропустили свадьбу. Однако пользователь с женой все же провели ДНК-тест, поскольку невеста хотела доказать свою правоту. В итоге родители загладили свою вину и родственники помирились. Мать и отец снова стали навещать мужчину и однажды обратили внимание на фотографию ДНК-теста, которую он повесил в гостиной.

«Они спросили об этом, и я сказал, что это служит напоминанием о том, почему они не присутствовали на моей свадьбе, они были ошеломлены и пришли в ярость, когда я упомянул, что я рассказываю об этом всем гостям. Мать и отец были в бешенстве и неоднократно просили меня снять это, говоря, что я слишком суров к ним и отказываюсь забыть прошлое, а также ставлю их в неловкое положение перед другими членами семьи», — написал юзер.

Однако мужчина отказался снимать тест. «Они умоляли, а потом отказались больше приходить, пока я не уберу это. Мой брат считает, что это мелочно и по-детски, и сказал, что я должен это убрать», — добавил он. Юзеры вставили на сторону мужчины.
«На самом деле, возможно, им следует подарить собственную копию в рамке. И делать это каждый год», — предложил один из них. «Судя по рассказу, ваши родители по-прежнему любят ультиматумы», — отметил другой комментатор.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, что отказалась от свадьбы после того, как ее сестра перед бракосочетанием внезапно объявила о своей беременности и переключила внимание матери на себя. Поступок невесты рассердил многих ее близких.

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По материалам: lenta.ru

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