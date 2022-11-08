. На пляже во Флориде люди заметили полицейского с собакой и пустились в бегство
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На пляже во Флориде люди заметили полицейского с собакой и пустились в бегство

Что может спровоцировать массовое бегство отдыхающих на пляже? Цунами, нашествие акул-убийц, падение астероида, корабль-призрак, кракен? Все варианты отлично подходят, но для жителей Флориды многого не надо. Они увидели полицейского с собакой-ищейкой, натасканную на поиск наркотиков. Завидев пушистого стража порядка, на пляже сразу начался сущий хаос и народ устроил побег. Вывод: во Флориде очень боятся собак.
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По материалам: триникси

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