. Насте Ивлеевой ищут мужа родственники

Ведущая Настя Ивлеева отправилась на поиски жениха. 11 ноября стартует романтический проект «Сердце Ивлеевой», в котором Настя будет выбирать из десятки мужчин того самого. К поиску потенциального жениха подключились и родственники блогерши. Мама и брат блондинки помогут ей не промахнуться в любовных делах. Проект телеканала «Пятница!» вызвал настоящий ажиотаж. За сердце Ивлеевой намерены бороться аж 50 мужчин. Блондинке предстоит непростой выбор, ведь палитра потенциальных женихов поражает богатством. Участники — представители разных профессий, социальных статусов и даже стран. Впрочем, Настя сразу призналась, что отдает предпочтение музыкантам. Ранее блогерша была замужем за рэпером Элджеем, но их брак быстро распался. Не повторить ошибки в любовных делах звезде помогут родственники: мама Наталья Никитина и брат Анатолий.«У мамы совершенно противоположный вкус на мужчин. Каждый раз, когда я привожу в дом какого-нибудь талантливого рэпера, она говорит: «Не-е-ет!». А я бунтарка, люблю нищих и творческих музыкантов!» — негодует Настя. Наталья Никитина настроена серьезно. Женщина постарается, чтобы дочь не принимала поспешных решений и подошла к ситуации более рационально. «У нас с Настей вкусы не совпадают, но бывают исключения. Рядом с ней я вижу брутального, сильного и делового мужчину, который сможет ее обеспечить, поможет в дальнейшем развитии, будет ее опорой и поддержкой», — делится мать блогерши. Участники пройдут строгий ценз и со стороны брата Ивлеевой. «Рядом с сестрой я хотел бы видеть мужчину, который не сидит дома как домохозяйка или по барам шляется, а имеет цели, планы. Точно не душнила или тиран. Он не должен лицемерить, оскорблять и обижать. Настя персонаж высокого полета, рядом с ней должен быть человек, который гордится ей, дает ей свободу действий, выбора», — говорит Анатолий.