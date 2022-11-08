. Наташа Королева запечатлелась в бикини на фоне отеля Парус в Дубае
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Наташа Королева запечатлелась в бикини на фоне отеля Парус в Дубае

Наташа Королева запечатлелась в бикини на фоне отеля Парус в Дубае
49-летняя певица Наташа Королева продлила лето и отправилась в ОАЭ. Наташа Королева покинула Россию и улетела отдыхать. Артистка объявила, что решила ненадолго продлить себе лето, поэтому отправилась в Дубай, где еще можно искупаться в Персидском заливе и понежиться на пляже. Не преминула звезда эстрады и покрасоваться на фоне арабских пейзажей в красном бикини, приняв задорную позу, благо теперь фигура позволяет артистке щеголять в открытых купальниках и облегающих нарядах. Известно, что исполнительница хита «Желтые тюльпаны» постоянно борется с лишним весом. Очередную попытку избавиться от лишних килограммов она предприняла этим летом, отправившись в оздоровительную поездку. А потом певица запустила собственный онлайн-марафон, в котором дала советы женщинам, мечтающим стать стройными и здоровыми.
А с началом осени певица с головой погрузилась в работу. В отличие от некоторых коллег по цеху, отказавшихся на время от концертов, Королева, наоборот, заявила, что считает своим долгом поддерживать поклонников в столь непростое время, потому что ее миссия — «терапевтическая». К слову, муж артистки Сергей Глушко, более известный как Тарзан, был готов отправиться на фронт в рамках недавно прошедшей в стране частичной мобилизации. Известно, что супруг певицы кадровый офицер и в молодости работал по профессии, но на этот раз он не прошел по возрасту, поскольку разменял уже шестой десяток. Правда, стриптизер все еще находится в прекрасной физической форме и может дать фору молодым артистам.
# Шоу-бизнес Королева Наташа
По материалам: z-aya

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