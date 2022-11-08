. Назван уровень потерь экономики Германии из-за цен на нефть и газ
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Назван уровень потерь экономики Германии из-за цен на нефть и газ

Назван уровень потерь экономики Германии из-за цен на нефть и газIfo: экономика Германии из-за цен на нефть и газ потеряет 110 миллиардов евро

Рост цен на нефть и газ в ходе текущего экономического кризиса обойдется экономике Германии в 110 миллиардов евро, или в 3 процента ВВП в период с 2021 по 2023 год, причем основной ущерб придется на 2022 год. Такой масштаб потерь озвучили эксперты мюнхенского института экономических исследований Ifo, сообщает MarketWatch.

До конца года падение составит 64 миллиарда евро, что почти в два раза больше, чем год назад — 35 миллиардов евро. В 2023 году экономика недополучит 9 миллиардов евро.

Глава отдела прогнозов Ifo Тимо Волльмерхойзер указал, что страна сталкивалась и с большим кризисом — в 1979-81 годах повышение цен на энергоносители привело к потере 4 процентов от ВВП страны. Последствия нынешнего кризиса, добавил он, страна будет ощущать еще несколько лет, что скажется на реальных доходах населения.

ВВП Германии в третьем квартале 2022 года вырос на 0,3 процента по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 1,2 процента в годовом выражении, как свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ.

Ожидается, что по итогам года рост составит 1,4 процента, в 2023-м случится рецессия — минус 0,4 процента (прогноз министерства экономики), но в 2024-м экономика вернется к росту — плюс 2,3 процента.

В России, как следует из обновленного прогноза Минэкономразвития, спад ВВП по итогам года составит 2,9 процента. При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее предупредила, что основной спад российской экономики придется на середину следующего года. Также в ходе сегодняшнего выступления в Госдуме она призвала не преуменьшать влияние санкций на экономику страны, а ситуация смещается в сторону жесткого сценария.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Как привлечь в свою жизнь деньги, любовь и удачу: обряды, которые можно провести 8 ноября на полное лунное затмение
Как привлечь в свою жизнь деньги, любовь и удачу: обряды, которые
Назван уровень потерь экономики Германии из-за цен на нефть и газ
Назван уровень потерь экономики Германии из-за цен на нефть и газ
Стали известны результаты первых экзитполов выборов в США
Стали известны результаты первых экзитполов выборов в США
Дмитрий Тарасов хотел сотрудничать с Ольгой Бузовой, но она назвала его «козлом»
Дмитрий Тарасов хотел сотрудничать с Ольгой Бузовой, но она назвала
Наташа Королева запечатлелась в бикини на фоне отеля Парус в Дубае
Наташа Королева запечатлелась в бикини на фоне отеля Парус в Дубае
Ани Лорак отдыхает с повзрослевшей дочкой в Испании
Ани Лорак отдыхает с повзрослевшей дочкой в Испании
Врач Продеус предупредил о рисках использования спреев от насморка
Врач Продеус предупредил о рисках использования спреев от насморка
Новый геймплей Need for Speed Unbound показывает режим Takeover со «стильными» гонками
Новый геймплей Need for Speed Unbound показывает режим Takeover со
"Нельзя же так сильно стебаться": Влад Кадони довел Алену Шишкову до слез на съемках нового шоу
"Нельзя же так сильно стебаться": Влад Кадони довел Алену
В России прекратит работать популярный VPN-сервис
В России прекратит работать популярный VPN-сервис
Путин посетил специальную выставку об истории обороны Москвы на Красной площади
Путин посетил специальную выставку об истории обороны Москвы на
Глава Take-Two уверен, что выпускать игры в Game Pass в день релиза «не имеет смысл»
Глава Take-Two уверен, что выпускать игры в Game Pass в день релиза

Топ на сегодня

Ольга Бузова завела себе влиятельного любовника
Ольга Бузова завела себе влиятельного любовника
Член СПЧ Марина Ахмедова возглавила ИА "Регнум"
Член СПЧ Марина Ахмедова возглавила ИА "Регнум"
Гоблин высказался о судьбе Эрнста
Гоблин высказался о судьбе Эрнста
Россиянам рассказали о действиях в случае сигнала тревоги
Россиянам рассказали о действиях в случае сигнала тревоги
России предсказали дефицит рабочих и инженеров
России предсказали дефицит рабочих и инженеров

Еще по теме

Германия оценила экономические потери из-за высоких цен на энергоносители
Главная экономика Европы пережила рекордный спад
Германия потратит миллиарды евро на ограничение роста цен на газ и энергию
Германия потратит 10 миллиардов евро на экономию газа