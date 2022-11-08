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Названа запрещенная для публикации в мессенджерах информация

Названа запрещенная для публикации в мессенджерах информацияКиберэксперт Коростелев призвал не писать в мессенджерах важную и двусмысленную информацию

Эксперт по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Павел Коростелев рассказал, что удаленные сообщения в мессенджерах могут «всплыть», поэтому не стоит писать ряд данных в сети. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист назвал запрещенную для публикации в мессенджерах информацию и призвал не писать важные или «двусмысленные» данные, поскольку их могут интерпретировать неверно. Киберэксперт отметил, что злоумышленники умеют доставать удаленные части переписок из бэкапов. В подобных ситуациях следует удалить сообщения на самом гаджете, отметил он.

Ранее россиянам назвали самые безопасные и защищенные мессенджеры. По мнению эксперта по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Андрея Слободчикова, «по соотношению безопасности и удобства Viber и Telegram достигают достойного уровня».

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По материалам: lenta.ru

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