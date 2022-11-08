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"Нельзя же так сильно стебаться": Влад Кадони довел Алену Шишкову до слез на съемках нового шоу

"Нельзя же так сильно стебаться": Влад Кадони довел Алену Шишкову до слез на съемках нового шоу

29-летняя модель Алена Шишкова в последнее время берется за любые телепроекты. Недавно экс-возлюбленная Тимати присоединилась к команде красных на шоу "Звезды в Африке", а теперь появилась в премьере "Наследников и самозванцев".

Первый выпуск можно будет увидеть 12 ноября, но отрывок из него уже попал в руки журналистов издания Super. Алена что-то высказала, а Влад Кадони над ней подшутил, мол, первый раз рот открыла.


Шишкова восприняла слова экстрасенса слишком близко к сердцу и не смогла сдержать слез. Влад попытался извиниться и утешить ее, а модель призналась, что это не ее формат и она не любит обсуждать других людей.

Это просто не совсем мой формат, потому что я не люблю обсуждать незнакомых людей. Я же не на "Доме-2". Я просто не хочу, чтобы моя дочь Алиса потом смотрела и говорила, что я сумасшедшая, потому что не умею разговаривать. Нельзя же настолько сильно стебаться.

Развязка истории пока неизвестна, но увидеть ее можно будет в субботу на ТВ-3. Помимо Кадони и Шишковой, за главный приз в размере пяти миллионов рублей поборются еще 16 звезд, а вести шоу будет Ляйсан Утяшева.

Участникам придется проявить выносливость, смекалку и другие качества, чтобы пройти все испытания. В конце каждого выпуска им предстоит за круглым столом выявить самого слабого игрока, который покинет проект.


Кто еще участвует в шоу "Наследники и самозванцы"

Конкурсанты на проект подобраны не просто так: некоторых создатели выбирали специально, чтобы не дать заскучать зрителям. Например, на шоу встретятся Наташа Гасанханова и Саша Стоун, у которых остались претензии друг к другу после скандала вокруг Вали Карнавал.

Кроме того, на ТВ-3 появится певец Дава, актер Анар, ведущая Юлия Коваль, экс-жена Гуфа Айза, певица Татьяна Котова, видеоблогер Карина Кросс, актриса Виктория Агалакова и блогер Серафим Сашлиев.

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По материалам: uposters.ru

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