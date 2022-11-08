. Никас Сафронов заступился за сбежавших звезд
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Никас Сафронов заступился за сбежавших звезд

Никас Сафронов заступился за сбежавших звезд
Художник Никас Сафронов считает, что нельзя лишать знаменитостей направо и налево всех званий. Народный художник России считает, что к решению данного вопроса нужно подходить аккуратно. Народный художник РФ Никас Сафронов рассказал, что к вопросу лишения званий покинувших страну звезд и тех, кто в негативном свете отзывается о России, нужно подходить аккуратно. Он предложил создать специальный совет для этих целей.
«Мне кажется, что каждый конкретный случай нужно рассматривать индивидуально: лишать званий всех, кто покинул страну, на мой взгляд, неправильно. Но если человек предал свой народ, то зачем ему оставаться «народным» и получать каждый месяц деньги от государства и другие блага», — подчеркнул художник, пишет портал «Prozvezd». По словам Сафронова, звание Народного артиста получить очень непросто. И его присуждают путем долгих собраний, вердикта комиссии. «Вероятно, и лишать этого звания стоит тоже с соблюдением определенных процедур. Думаю, этим должен заниматься специальный совет при президенте, потому что нельзя рубить сплеча», — заключил художник.
# Шоу-бизнес Сафронов Никас
По материалам: z-aya

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