. Новый геймплей Need for Speed Unbound показывает режим Takeover со «стильными» гонками

Вадим Карасев





Создатели Need for Speed Unbound продолжают знакомить игроков с новой гоночной аркадой через трейлеры. Сегодня они опубликовали новый ролик, который посвятили режиму Takeover.

В режиме Takeover игроки будут участвовать в «ночных» гонках, в которых нужно выступать «стильно». Выполняя заносы, разбивая предметы и совершая прыжки водители смогут показать свое мастерство перед самыми стильными уличными гонщиками Лейк-Шор, говорится в описании. В этом режиме нужно будет демонстрировать не только скорость, но и стиль.

Watch this video on YouTube

Релиз Need for Speed Unbound состоится 2 декабря на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.

По Game Pass Ultimate можно будет опробовать Need For Speed ​​Unbound до релиза