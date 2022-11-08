Новый геймплей Need for Speed Unbound показывает режим Takeover со «стильными» гонками
Сегодня, 20:15 Вадим Карасев
Создатели Need for Speed Unbound продолжают знакомить игроков с новой гоночной аркадой через трейлеры. Сегодня они опубликовали новый ролик, который посвятили режиму Takeover.
В режиме Takeover игроки будут участвовать в «ночных» гонках, в которых нужно выступать «стильно». Выполняя заносы, разбивая предметы и совершая прыжки водители смогут показать свое мастерство перед самыми стильными уличными гонщиками Лейк-Шор, говорится в описании. В этом режиме нужно будет демонстрировать не только скорость, но и стиль.
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Релиз Need for Speed Unbound состоится 2 декабря на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.По Game Pass Ultimate можно будет опробовать Need For Speed Unbound до релиза
По материалам: newxboxone