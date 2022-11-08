. Новый геймплей Need for Speed Unbound показывает режим Takeover со «стильными» гонками
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Новый геймплей Need for Speed Unbound показывает режим Takeover со «стильными» гонками

Новый геймплей Need for Speed Unbound показывает режим Takeover со «стильными» гонками


Создатели Need for Speed Unbound продолжают знакомить игроков с новой гоночной аркадой через трейлеры. Сегодня они опубликовали новый ролик, который посвятили режиму Takeover.

В режиме Takeover игроки будут участвовать в «ночных» гонках, в которых нужно выступать «стильно». Выполняя заносы, разбивая предметы и совершая прыжки водители смогут показать свое мастерство перед самыми стильными уличными гонщиками Лейк-Шор, говорится в описании. В этом режиме нужно будет демонстрировать не только скорость, но и стиль.


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Релиз Need for Speed Unbound состоится 2 декабря на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.

По Game Pass Ultimate можно будет опробовать Need For Speed ​​Unbound до релиза
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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