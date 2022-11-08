. Объявлена дата выхода INFINITE GUITARS в подписке Game Pass
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Объявлена дата выхода INFINITE GUITARS в подписке Game Pass

Объявлена дата выхода INFINITE GUITARS в подписке Game Pass


Microsoft активно сотрудничает с издательством Humble Games в плане добавления новых игр в подписку Game Pass. Практически все проекты издательства оказываются в игровом сервисе Xbox сразу после релиза, а некоторые даже становятся консольными эксклюзивами, зачастую временными.

В августе этого года стало известно, что игра INFINITE GUITARS выходит сразу после релиза в Game Pass. Сегодня издательство Humble Games объявило дату выхода проекта на Xbox One, Switch и PC — 13 декабря. Отдельно игру можно будет приобрести за $19,99.

INFINITE GUITARS — это ритм-RPG, в которой остатки человечества собирают мусор и борются за свое выживание, после разрушительной войны с мехами. Геймплей игры можно посмотреть в ролике ниже.


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# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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