. Обладатели трех орденов Мужества получат доплаты к пенсии

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение хотят платить людям, награжденным тремя орденами Мужества и «За личное мужество». Такой законопроект Госдума приняла во втором чтении во вторник.

Изменения планируют внести в закон «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией».

Новые нормы предусматривают, что обладателям трех орденов Мужества будут платить ежемесячно 330% социальной пенсии или 22 561 рубль. Как ранее сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов, в России 196 таких людей, а на реализацию новых норм понадобится около 52 миллионов рублей.