. Ольга Бузова покрасовалась в бикини на пляже
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Ольга Бузова покрасовалась в бикини на пляже

Ольга Бузова покрасовалась в бикини на пляже
Ведущая и певица Ольга Бузова похвасталась своей фигурой. Телеведущая отметилась в Дубае. Она не скрыла прелести своего тела. Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она перестала вести шоу «Дом-2», но теперь артистка снимается в новых проектах. Ей нравится всегда выглядеть броско. В свои 36 лет Ольга следит за фигурой и регулярно занимается спортом. Примечательно, что ее не раз подозревали в беременности в этом году, но она опровергала сплетни. Примечательно, что Бузова на днях съездила в Дубай. Она заявила, что провела время с подругами. Однако телеведущую видели в компании мужчины. Сама она ранее признавалась, что у нее появился богатый ухажер. Но пока артистка не раскрывает подробности из личной жизни.
Теперь Бузова вернулась в Москву. Однако она поделилась кадрами с побережья на курорте. Телеведущая красовалась в черном мини-бикини. Она босиком ходила по кромке воды, демонстрируя свои формы во всей красе. Артистка обнажила округлые ягодицы и упругий бюст. Она показала, как выглядит без фотошопа. Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие отметили, что она похорошела. «Такие бесконечные ноги», «Без макияжа совсем другая», «Аппетитные формы», «Ну тут все такое красивое», «Очень даже приятная! А без макияжа как хорошо», «Животик втянула?», «Ох, тут прям нереальная», — стали писать подписчики.
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

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