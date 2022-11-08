. Ольга Бузова рассказала о своих любовниках
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Ольга Бузова рассказала о своих любовниках

Ольга Бузова рассказала о своих любовниках
Недавно появилась информация о том, что Ольга Бузова завела себе влиятельного любовника. Поп-принцесса России вновь в центре внимания, ведь ее заметили на пляже с мужчиной. Кто это — возлюбленный или же просто друг? Бузова дает ответ в соцсетях. Личная жизнь 36-летней Ольги Бузовой находится под прицелом камер. Знаменитость не может спокойно даже отдохнуть, ведь любой оказавшийся рядом с ней мужчина сразу же становится ее любовником в глазах публики и журналистов. Сама певица уже привыкла к этому. И старается не обращать внимания. Более того, она признается — как только что-то в ее жизни изменится, это тут же станет известно ее подписчикам.
«Вот так и живем. Один не дослышал, второй не довидел, третий не допонял, четвертый досочинял… Обращаюсь ко всем журналистам, блогерам, моим поклонникам и, особенно, моим антифанам. Верьте только своим глазам и ушам! И Ольге Бузовой! И моим социальным сетям! Давайте все вместе будем делать мир добрее, без сплетен и домыслов!», написала Бузова. В соцсетях все равно не унимаются и пытаются угадать возможного парня Ольги. Многие говорят, что внешне он похож на одного известного депутата, который замечен в отношениях с покойной ныне Жанной Фриске, а также Марией Кожевниковой. Другие вторят — рядом с Бузовой известный блогер Димон Диско. Отметим, что Бузову уже много лет хотят «поженить», да она и сама не скрывает, что хочет почувствовать рядом мужское плечо и побыть, наконец-то, слабой. Кроме того, знаменитость уже давно мечтает стать мамой и, как ранее стало известно, пыталась зачать ребенка в браке с Дмитрием Тарасовым. Но этого, увы, не случилось. Следующий ее громкий роман случился с рэпером Давой. Ради него она отказалась от ухажеров шоу «Замуж за Бузову» и стала встречаться с музыкантом. Все шло к свадьбе, как неожиданно звезда обвинила музыканта в абьюзе и ушла от него.
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

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