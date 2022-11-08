. Ольга Бузова собирается начистить морду Алине Загитовой

Ведущая и певица Ольга Бузова возможно схлестнется на ринге с именитой фигуристкой. Фигуристка сразится с певицей. О планах свести на ринге спортсменку и бывшую звезду «Дома-2» заявил промоутер Владимир Хрюнов. По его словам, организация боксерского поединка между Алиной Загитовой и Ольгой Бузовой идет полным ходом. «Мы ведем переговоры и планируем бой Бузовой и Загитовой на 9 марта в Москве. С менеджером Загитовой уже поговорили. Было общение с самой Бузовой, на этой неделе будет встреча с ее менеджером», — сообщил Хрюнов. По словам агента, обе стороны предварительно согласны на поединок. «Идею одобрили, ведем переговоры о деталях. Это будет бой по боксу — 3 раунда по 2 минуты. Вот так планируется», — отметил Владимир. Стоит отметить, что обе девушки сейчас востребованы и крайне заняты работой. Звезда женского одиночного катания получает высшее образование, катается в коммерческих ледовых шоу и выступает в роли ведущей «Ледникового периода» на Первом канале. Ольга активно записывает треки и также ведет несколько проектов на телевидении.Прославленная фигуристка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о бое между Алиной Загитовой и Ольгой Бузовой. «Девочкам нечем заняться, пускай веселятся. Привлечение внимание к спорту? А это разве спорт? Это привлечение внимания к себе», - цитирует «CЭ» Роднину. Известный волейболист Алексей Спиридонов тоже не понял, зачем спортсменке и певице проводить жесткий бой по правилам бокса. Тем более, что можно повредить внешность, которая является для них источником доходов. «Чистое хайпожорство. Лучше бы полезным делом занялись, а не чистили себе лица. Если бы мне предложили выйти? Для меня тут чисто спортивный интерес, никакого хайпа. Наверное, позвал бы на бой Кафельникова или Радимова», — раскритиковал в беседе с «МатчТВ» идею поединка между фигуристкой и теледивой Спиридонов. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова также пришла в шок от возможной драки Алины и Ольги, сообщает «СЭ». «Загитова проведет бой с Бузовой? Не кажется ли мне странным, что фигуристка будет боксировать? Не интересуюсь этим», - рассердилась наставница Алексея Ягудина.