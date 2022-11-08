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Павла Волю хочет заменить Дорохов

Павла Волю хочет заменить Дорохов
Артиста Павла Волю хочет свергнуть другой комик ТНТ. Недавно стало известно, что Гарик Харламов ушел из Comedy Club. Его место занял Андрей Бебуришвили. Теперь Денис Дорохов метит на место его соведущего — Павла Воли. Гарик Харламов шокировал поклонников внезапной новостью об увольнении. 41-летний юморист отметил, что никакого скандала не было. Напротив, он уходит на веселой ноте. Комик Денис Дорохов считает, что и Павлу Воле пора покинуть телепроект, он предложил руководству канала ТНТ свою кандидатуру.
«Ну что, Гарик Харламов ушел из Comedy и дал дорогу молодым. И мне кажется, Бебур неплохо справляется. Я подумал, Пашу Волю тоже нужно как-то заменить. Не знаю, например, мной! А что, у меня тоже лицо подонка, не гламурного, но все же… И в конце концов, Эльвира (жена), я люблю тебя!», сказал Денис Дорохов. Участник команды КВН «Камызяки» призвал фанатов атаковать соцсети Воли сообщениями. «Дорогу молодым, Дороху — дорога! И как говорил Азамат, сейчас вы мне помогите туда попасть, а потом уж сами как-то карабкайтесь и не пишите мне сюда больше» — заключил Денис. К слову, по поводу изменений муж Ляйсан Утяшевой иронично высказывался во время программы. «Я вышел один сегодня в самом начале. У нас не то что замена ведущего, Харлашечка приболел, он сейчас у телевизора смотрит. Харлашка, выздоравливай как можно быстрее. В конце концов, настало время новых ведущих», — грустил он.
# Шоу-бизнес Воля Павел
По материалам: z-aya

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