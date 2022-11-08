. Пентагон не смог подтвердить данные Киева о соглашении России и Ирана по ракетам
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Пентагон не смог подтвердить данные Киева о соглашении России и Ирана по ракетам

Пентагон не смог подтвердить данные Киева о соглашении России и Ирана по ракетамПентагон: США не могут подтвердить данные Киева о соглашении России и Ирана по ракетам

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что Вашингтон не смог подтвердить данные правительства Украины о соглашении России и Ирана насчет поставки тактических баллистических ракет в ноябре. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не могу подтвердить эту информацию. Мне кажется, я упоминал это ранее», — сказал Райдер. По его словам, у ведомства нет никаких данных, которые подтверждают, что Тегеран передал баллистические ракеты Москве для применения на Украине.

При этом представитель Пентагона не исключил, что Россия «может стремиться получить эти средства» из-за «дефицита в собственном арсенале». Он пообещал. что США будут продолжать внимательно следить за ситуацией.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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