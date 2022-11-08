. Переживший покушение экс-премьер Пакистана насчитал три пули у себя в ноге
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Переживший покушение экс-премьер Пакистана насчитал три пули у себя в ноге

Переживший покушение экс-премьер Пакистана насчитал три пули у себя в ногеИз ноги экс-премьера Пакистана Имран Хана вытащили три пули после покушения

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан в интервью изданию CNN рассказал, что заранее знал о готовящемся на него покушении.

По словам политика, такой информацией с ним поделились некие сотрудники пакистанских спецслужб. «Я был у власти три с половиной года. У меня есть связи со спецслужбами, с различными агентствами. Как я получил информацию [о подготовке теракта]? От спецслужб. Почему? Потому что большинство людей потрясены тем, что происходит в этой стране», — отметил экс-премьер.

Хан также отметил, что после покушения врачи насчитали три пули, которые извлекли из его правой ноги. При этом в левую ногу попали кусочки шрапнели, которую врачи не стали вытаскивать.

Покушение на политика произошло 3 ноября. Неизвестный обстрелял машину, в которой ехал Имран Хан на политическом марше в городе Гуджранвала.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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