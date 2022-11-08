. Певица Анастасия осталась без пенсии

Певица Анастасия судится с пенсионным фондом. Артистка, исполнительница хитов «Я – королева золотого песка» и «Мамин крестик», пожаловалась на вопиющую несправедливость. Артистка, этим летом отметившая 57-летие, не может оформить себе положенную по закону пенсию и крайне этим недовольна. Анастасия рассказала, что подала все необходимые документы еще в августе, но в выплатах ей отказали, потому что у нее нет положенных лет стажа. «По закону пенсию выплачивают людям, у которых стаж – не менее тринадцати лет! У меня же они насчитали 10 лет 9 месяцев и 13 дней», — объяснила артистка.Однако на деле звезда эстрады работала гораздо дольше (порядка 30 лет), но не может подтвердить это, потому что ее трудовая книжка несколько лет назад сгорела во время пожара в доме, а в театрах и концертных залах, где Анастасия выступала, никакой документации не сохранилось. Но сдаваться артистка не собирается и надеется отстоять свое право на пенсию в суде. «Я подала в суд на Пенсионный фонд. Мне не нравится вся эта история! Как же так? Меня, Анастасию, просто лишили пенсии! Как это так, я сама не поняла! В таком шоке нахожусь — не передать словами! В шоке абсолютном. Считаю, что это просто какой-то бред. Анастасия, тридцать лет проработавшая в шоу-бизнесе, осталась без пенсии!», — негодует исполнительница. По словам Анастасии, есть и другие артисты, столкнувшиеся с похожими трудностями, но они предпочитают публично не рассказывать о своих проблемах, пишет «МК».