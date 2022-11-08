. По мнению Гранта, у старых пар на проекте нет привилегий

Вадим Карасев

Сложившаяся ситуация не устраивает участником Дом-2, из-за чего они всё чаще начали поднимать вопросы равных условий нахождения в пределах проекта. Как оказалось, Наталья Безверхова начала переманивать новичков на свою сторону и призывать их выселять самые крепкие пары. Но когда Сичкари покинули телестройку, Артём Грант сообщил, что у старых участников нет никаких привилегий. Впрочем, этот парад лицемерия всем надоел, ведь каждый участник заметил, что комната Барзикова и Бухынбалтэ целых две недели простояла в ожидании своих хозяев.В данный момент среди участников идет активная борьба за комнаты. Как оказалось, на все комнаты уже есть претенденты. Среди них выделяется Евгений Прохоренко с Клавдией Безверховой, а также Алексей Ефремов с Алиной Артемой. Впрочем, мамы Клавдии Безверховой тоже не желает уступать кому-то свою жилплощадь. Но ребята решили сделать всё возможное, чтобы расселить Екатерину Горину и Кирилла Архипова. Интересно, тронут ли в этот раз Козловых или Барзиковых, или для них как всегда закон не писан?