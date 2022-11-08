. Почем нынче счастье для россиян ?

Стало известно, сколько нужно денег россиянам для счастья. Россиянам для счастья необходимо иметь в среднем 205 тысяч рублей в месяц, об этом свидетельствуют результаты опубликованного опроса сервиса SuperJob. Опрос проводился с 30 сентября по 3 ноября. В нем приняли участие более 20 тысяч представителей экономически активного населения страны. Как выяснилось, наиболее высокие запросы у жителей Москвы, Ростова-на-Дону и… Владивостока. И мужчины оказались требовательней к «цене» счастья. «За полгода «цена» счастья россиянина выросла почти на 8%: со 190 тысяч рублей в месяц до 205. Мужчинам, чтобы ощущать себя счастливыми, денег нужно больше, чем женщинам: 226 и 182 тысячи рублей соответственно. Чем старше респонденты, тем выше их запросы: 150 тысяч рублей — у молодежи до 24 лет и 222 тысячи — у россиян старше 45-ти», — говорится в результатах исследования. Также опрос показал, что денежные запросы растут с увеличением уровня реальных доходов. Так, гражданам с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц для счастья достаточно 160 тыс. рублей, а те, кто зарабатывает от 80 тысяч рублей, оценивают счастье в среднем в 255 тыс. В топ-5 городов с наиболее высокими запросами, по данным SuperJob, вошли Москва (250 тысяч рублей), Ростов-на-Дону (205 тысяч), Владивосток, Екатеринбург, Красноярск и Тюмень (по 200 тысяч), Санкт-Петербург (197 тысяч), а также Хабаровск и Новосибирск (по 195 тысяч). Наиболее скромные запросы — в Оренбурге (150 тысяч), Рязани (152 тысячи) и Ижевске (155 тысяч).