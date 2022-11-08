. Подорожает или исчезнет: какие продукты к Новому году нужно купить уже сейчас

Каждый год в преддверии Нового года цены на определенные виды продуктов взлетают до небес, а некоторые товары и вовсе пропадают с полок. Именно поэтому разумнее запастись необходимым праздничным съестным набором заранее, в ноябре. Так вы, несомненно, окажетесь в самом выигрышном положении, освободив себя от тревог и забот, а также сэкономив. Какие же продукты к Новому году нужно купить уже сейчас?

Почему алкоголь нужно покупать заранее

Какой Новый год без шампанского, этого праздничного, игристого и «игривого» напитка? Если вы хотите купить действительно качественное шампанское, то нужно поторопиться. Спрос на новогодний напиток чрезвычайно высок. Тем более не дремлют и недобросовестные производители, желающие подделать дорогие зарубежные бренды. Они особенно активизируются в преддверии праздника.

Именно потому алкоголь важно покупать заранее. Так вы убережете себя и своих близких от неприятных последствий употребления некачественного продукта, и, в конце концов, не выкинете деньги на ветер. Но и игристыми винами российских брендов тоже лучше запастись заранее по той же причине.





Какие продукты к Новому году нужно купить уже сейчас

Консервы

Почему так важно заранее составлять новогоднее меню? Да потому что так вы точно будете знать, какие продукты вам понадобятся. Конечно, большинство из них не получится купить сразу, но не скоропортящиеся, такие как консервы, вполне можно приобрести сейчас. Для новогодних салатов пригодятся консервированные кукуруза и горошек, а еще ананасы и персики.

Икра

Икра — это любимый праздничный деликатес. Без бутербродов с этим лакомством не обходится почти ни одно застолье. К празднику цены на икру всегда повышаются. Кроме того, в ближайшем магазине 31 декабря ее может попросту не оказаться. Так зачем же создавать себе лишние проблемы, если можно сразу купить этот продукт?





Рыба

По предварительным прогнозам, подорожание разных сортов рыбы планируется уже в начале следующего 2023 года. В ноябре ее покупать точно не стоит. Дефицита этого продукта в нашей стране нет, потому можно ограничиться выбором необходимого вида рыбы к праздничному столу, а купить ее за пару дней до Нового года.

Чай и кофе

Зимой спрос на чай и кофе сильно возрастает, а в преддверии праздника тем более. Покупают эти напитки еще и в подарок, особенно импортных производителей.

Овощи и фрукты

Логично, что в холодное время года овощи и фрукты будут дороже, нежели летом. Обслуживание теплиц обходится недешево, а заграничные продукты дорожают из-за затрат на транспортировку. Некоторые фрукты и овощи вполне могут храниться в прохладе пару недель, потому о них тоже стоит побеспокоиться заранее.





А вот цены на мясные продукты особо не возросли, например, куриное филе в этом году даже дешевле, чем в аналогичный период 2021 года.

На большинство видов продовольствия ожидается либо небольшое повышение стоимости, либо ценник вовсе не изменится. Однако товары могут подорожать, и это говорит о том, что подарки тоже стоит приобретать заранее, как и вышеперечисленные новогодние продукты.