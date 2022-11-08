. Полина Гагарина в купальнике возмутила толстую фанатку

Певица Полина Гагарина поделилась пляжным фото. Финалистка «Евровидения-2015» проводит отпуск на жарком курорте. Полина не раскрыла место, в котором находится, но показала несколько снимков из путешествия. Исполнительница хита «Спектакль окончен» устроила фотосессию на пляже. Гагарина предстала в белом бикини. На артистке были лиф на бретельках и плавки с завышенной талией, а также соломенная шляпа и темные очки. Поп-звезда приняла кокетливую позу на фоне пальм, а затем «поиграла» с песком, разбрасывая его ногами. Победительница «Фабрики звезд-2» продемонстрировала красивый загар и точеную фигуру. «Фото в купальнике для привлечения внимания к самым долгожданным новостям! 25 ноября выходит мой альбом!» — сообщила Полина. Бывшая супруга фотографа Дмитрия Исхакова предложила поклонникам угадать название ее нового альбома. Артистка дала подсказку. «Это связано с воздухом», — добавила поп-звезда.Одни фанаты певицы принялись угадывать название альбома, а другие стали обсуждать ее фигуру. «Поешь что-нибудь, Полина! Хватит худеть!», «Ох, уж эти ножки! Роскошная Полина!», «Фигурка классная! Мисс совершенство!» — написали пользователи. Одна женщина оставила оскорбительный комментарий, жестко раскритиковав фигуру Гагариной. Она заявила, что ей неприятно смотреть на якобы исхудавшую певицу. За Полину заступились ее поклонники. «Потрясающее воспитание: обозвать молодую стройную девчонку. Ладно, когда малолетки оскорбляют, но вот когда взрослые женщины...», «Обычно гадости пишут некрасивые люди», «А вы сбросьте пару кг, может, легче задышится. Да и поймете, что точеная фигурка просто так не дается!» — ответили на грубость фанаты артистки.