. Причины, по которым ваш зимний гардероб может выглядеть скучным, а вы не можете создать стильный образ
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Причины, по которым ваш зимний гардероб может выглядеть скучным, а вы не можете создать стильный образ

Причины, по которым ваш зимний гардероб может выглядеть скучным, а вы не можете создать стильный образ

С приближением зимы вы начинаете перебирать и приводить в порядок зимние вещи и наверняка замечаете, что ваш зимний гардероб выглядит более скучно, чем летний. Многие женщины с этим давно смирились: не будешь же покупать такое количество зимних курток и шуб, как летних футболок и блузок. Хотя варианты разнообразия зимнего гардероба существуют, нужно только захотеть их использовать. Для начала попробуем разобраться в причинах скучного зимнего гардероба и подумаем, что в каждом конкретном случае можно предпринять.

Если в вашем зимнем гардеробе только базовые вещи

Многие считают, что если у них есть теплая куртка, шуба, пара шапок, зимние сапоги на выход и ботинки на каждый день, то проблема зимнего гардероба уже решена.

Если человек руководствуется только практическими соображениями, то, вероятно, он прав: этого достаточно, чтобы не замерзнуть зимой. Но в данном случае речь не идет об оригинальном и стильном образе.


Чтобы выглядеть модно и элегантно, в зимнем гардеробе не обойтись без нескольких ярких и нестандартных вещей. Например, к базовым вещам можно добавить пальто оригинального кроя или меховую худи с ярким принтом. Эти вещи разнообразят ваш гардероб и позволят чувствовать себя более комфортно.

Если у вас мало зимней одежды в гардеробе

По сравнению с изобилием летней одежды, ваш зимний гардероб всегда отличается минимальным количеством вещей. И это не только потому, что зимние вещи дороже. Они еще занимает много места в шкафах и требует отдельных условий для хранения.


Поэтому, приобретая зимнюю одежду и обувь, нужно выбирать золотую середину между практичностью и желанием выглядеть стильно и элегантно. Не бойтесь выделяться в толпе и добавлять в свой зимний гардероб яркие вещи из осенних атрибутов, используйте принцип многослойности в одежде, который сейчас пользуется большой популярностью в молодежной среде.

Если ваша верхняя одежда скучных фасонов и расцветок

Все из тех же соображений, многие предпочитают носить практичные и неброские вещи, которые хорошо сочетаются между собой. С точки зрения удобства, это правильно, но такие вещи не добавляют оптимизма и удовольствия в холодную зимнюю погоду.


Попробуйте разнообразить зимний гардероб несколькими цветными вещами. Голубой пуховик и розовая дубленка, может быть, не будут так хорошо сочетаться с другими вещами вашего гардероба, но точно добавят настроения и выделят вас на фоне людей в темной зимней одежде.

Если вы предпочитаете в холодное время года только брюки или джинсы

Многие женщины в холодное время года предпочитают отказаться от юбок и останавливают свой выбор на брюках и джинсах преимущественно темных тонов. Такое предпочтение тоже не добавляет элегантности вашему образу.


Добавьте к зимней одежде несколько разноцветных трикотажных юбок на теплой подкладке, и вы сможете значительно разнообразить свой зимний гардероб, каждый день создавая новый яркий образ.

Если вы не используете креативные стилистические приемы

Часто женщины, которые летом не отказываются от разнообразия своего гардероба и с удовольствием используют оригинальные стилевые приемы, зимой почему-то забывают об их существовании.


Вместе с тем существует огромное количество лайфхаков, которые можно применить в зимней одежде. Это и сочетание разных стилевых направлений, цветов, тканей, фактур, и уже упомянутая выше многослойность в одежде, и различные неформальные образы, которые добавляют ощущение свободы и раскованности. Не надо бояться экспериментировать, чтобы выглядеть стильно и ощущать внутреннее удовлетворение от своего образа.

# Общество Для женщин
По материалам: rsute

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