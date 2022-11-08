. Приключенческий боевик BLACKTAIL про Бабу Ягу выходит в декабре
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Приключенческий боевик BLACKTAIL про Бабу Ягу выходит в декабре

Приключенческий боевик BLACKTAIL про Бабу Ягу выходит в декабре


Издательство Focus Entertainment и разработчики из студии The Parasight объявили дату релиза приключенческого боевика BLACKTAIL. Игра станет доступна на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC уже в этом году — 15 декабря. Проект создается только для консолей нового поколения.

Разработчик BLACKTAIL: Xbox Series S в будущем может стать «обузой»

BLACKTAIL — это сюрреалистический приключенческий боевик от первого лица. Играть в нем предстоит за молодую Бабу Ягу. Разработчики обещают интенсивную смесь стрельбы из лука и колдовства в темном сказочном мире. Ниже можно посмотреть обзор геймплея, который представили с датой релиза.


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Заявлено, что в игре BLACKTAIL будет система морали, и игроки смогут сами решать — стать им злой или доброй ведьмой.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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