. Прохор Шаляпин влип в историю с недвижимостью
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Прохор Шаляпин влип в историю с недвижимостью

Прохор Шаляпин влип в историю с недвижимостью
Певец Прохор Шаляпин неудачно продал недвижимость и теперь с него требуют деньги. Артист недавно продал комнату в коммунальной квартире, а теперь его по суду обязывают вернуть полученные деньги. Певец категорически не согласен с вердиктом и намерен обжаловать решение вместе со своими юристами. Некогда артист сделал вложение в эту комнату, надеясь в будущем с выгодой ее продать. По закону преимущественным правом на покупку комнат в коммуналке обладают соседи. От одной соседки Шаляпин получил письменный отказ, а вторая ничего толком не ответила. Прохор прождал положенный месяц и реализовал комнату.
Соседка в этот момент решила идти ва-банк и отправилась в суд, заявив, что она на самом деле хотела купить комнату и говорила об этом артисту. Дело она выиграла. «Я встречался с соседкой, разговаривал, предлагал различные способы. Но она, к сожалению, была непреклонна», — цитирует Шаляпина МК.ru. Он утверждает, что закона не нарушал и свою правоту намерен доказать.
# Шоу-бизнес Шаляпин Прохор
По материалам: z-aya

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