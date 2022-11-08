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Промежуточные выборы в Конгресс США проходят на фоне рисков рецессии

Промежуточные выборы в Конгресс США проходят на фоне рисков рецессии

По итогам промежуточных выборов в Конгресс США президент Джо Байден и демократы лишатся контроля как минимум над нижней палатой, свидетельствуют данные опросов, передает РИА «Новости». 

Главной причиной для этого является экономическая ситуация: рекордная за 40 лет инфляция, риски рецессии, дорожающие кредиты, а также рост безработицы, отмечают опрошенные экономисты. При этом республиканцы высказывают сомнения в целесообразности масштабной помощи Украине. Именно поэтому демократы планируют утвердить новый пакет помощи Киеву в 50 миллиардов долларов до обновления Конгресса, то есть до 3 января.

Во вторник 8 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс США. Речь идет о борьбе за 435 мест в палате представителей, и 35 — в сенате. Первые участки открываются в 5 утра. Более 40 миллионов из почти 170 миллионов зарегистрированных избирателей проголосовали досрочно, отмечает агентство.

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По материалам: pnp.ru

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