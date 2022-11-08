. Путин посетил специальную выставку об истории обороны Москвы на Красной площади

Вадим Карасев

Президент России Владимир Путин посетил интерактивный музей под открытым небом, посвященный истории обороны Москвы и 81-й годовщине военного парада 7 ноября 1941 года.

Он осмотрел интерактивный музей, который погружает в атмосферу ноября 1941 года. Под открытым небом демонстрируется военная техника, можно увидеть тематические инсталляции, услышать стихи, посмотреть исторический фильм "Разгром немецких войск под Москвой".

Путин посетил "срочную" выставку на Красной площади

Замысел выставки заключался в том, чтобы не просто воссоздать исторический парад, но и транслируя на больших экранах кадры тех лет, дать посетителям "пройти" по Красной площади плечом плечу с красноармейцами, уходившими отсюда прямо на фронт. Выставка также демонстрирует, чем жила Москва в 1941 году.