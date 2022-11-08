. Путин присвоил погибшему на Украине священнику звание Героя России посмертно
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Путин присвоил погибшему на Украине священнику звание Героя России посмертно

Путин присвоил погибшему на Украине священнику звание Героя России посмертно

Настоятелю храма при штабе Ракетных войск стратегического назначения Михаилу Васильеву, погибшему на Украине при исполнении своих пастырских обязанностей, присвоено звание Героя России посмертно. Указ об этом подписал Президент РФ Владимир Путин.

Как сообщала «Парламентская газета», клирик Московской епархии РПЦ, протоиерей Михаил Васильев погиб, находясь в зоне спецоперации на Украине. По данным Московского патриархата, отец Михаил участвовал в командировках в горячие точки и в миротворческих операциях в Косово, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и в Сирии. Награжден орденами Мужества, преподобного Сергия Радонежского III степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Васильеву Михаилу Владимировичу - протоиерею, клирику Московской епархии (посмертно)», — отмечается на сайте Кремля.

Ранее глава государства присвоил звание Героя России посмертно также полковнику Народной милиции ДНР Ольге Качуре, погибшей при исполнении воинского долга 29 июля 2022 года. 

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По материалам: pnp.ru

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