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России предсказали дефицит рабочих и инженеров

России предсказали дефицит рабочих и инженеровРБК: в 2023 году Россию ждет дефицит рабочих и инженеров

Опрошенные РБК эксперты оценили перспективы российской экономики на фоне украинского конфликта и западных санкций. Специалисты ожидают таких тенденций, как рост конкуренции за наем рабочих и инженеров из-за их дефицита и расширение экспансии государства в экономике.

«Из-за санкций и потребности в импортозамещении нехватка кадров будет наблюдаться в отраслях машиностроения и обрабатывающей промышленности. Если говорить о конкретных специальностях — усилится дефицит станочников широкого профиля, токарей, инженеров», — считает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

Из-за санкций у России органичен доступ к технологиям, поэтому «догонять» показатели придется за счет ручного труда, а не офисных вакансий, добавляет глава платформы для работы с внештатными исполнителями «Рокет Ворк» Анастасия Ускова. Кроме того, в стране сократился объем иностранной рабочей силы, которая традиционно занимала лидирующие позиции в сфере вакансий, не требующих специальной квалификации. В частности, Минстрой оценивает нехватку кадров в строительстве в 3–5 миллионов человек, заключила Ускова.

В 2023 году работодателям придется сокращать фонд оплаты труда, увольняя малопроизводительных сотрудников, утверждает профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина. В целях экономии персонал будут переводить на другие формы отношений, включая аренду кадров, фриланс и аутсорсинг, добавила Ускова.

Эксперт также отметила, что в случае затяжного кризиса в ближайшие пару лет госкомпании и бюджетные учреждения станут основными работодателями, а роль частного бизнеса, в особенности малого и среднего, будет уменьшаться. Санкции и кризис подталкивают государство к расширению присутствия в сфере высоких технологий, IT, природных ресурсов и других, подтверждает Храпылина. «По сравнению с частными компаниями госструктуры могут предложить более стабильную оплату и большие наборы социальных гарантий», — объясняет Сафонов.

При этом в России уже вырос спрос на временных работников на фоне мобилизации. HeadHunter выяснил, что за первые две недели октября количество вакансий, предлагающих временную работу, выросло на 52 процента по сравнению с тем же периодом в сентябре. Кроме того, с конца сентября работодатели стали чаще приглашать на собеседования женщин и возрастных соискателей.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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