. Россиянам дали совет на случай ошибок в выплате мобилизованным
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Россиянам дали совет на случай ошибок в выплате мобилизованным

Россиянам дали совет на случай ошибок в выплате мобилизованным

Россиянам дали совет на случай ошибок в выплате мобилизованнымДепутат Бессараб: при ошибках в выплатах мобилизованным стоит обращаться в прокуратуру

Ошибки в положенных мобилизованным россиянам выплатах могут возникать из-за человеческого фактора, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила, что делать в таких ситуациях.

«Такие единичные случаи, от которых никто не застрахован, возможны при расчетах. Никто не застрахован от бухгалтерских ошибок, думаю, каждый из нас хоть раз в своей жизни с этим сталкивался. Конечно, обидно, когда это касается именно специальной военной операции. Как правило, это человеческий фактор, бухгалтерская ошибка, и они все будут исправлены», — сказала депутат.

Если военнослужащий сталкивается с такой ситуацией, он может подать жалобу в свою воинскую часть или обратиться в вышестоящие органы, рассказала Светлана Бессараб.

Ранее Минобороны России рассказало о порядке выплат мобилизованным гражданам. По словам представителя финансового блока военного ведомства Сергея Микищенко, минимальный размер выплат — 195 тысяч рублей. Такая сумма полагается рядовому. Командир взвода получит около 225 тысяч, а командир батальона — около 243 тысяч рублей. Выплата состоит из двух частей, социальная составляет 158 тысяч рублей и не облагается подоходным налогом в 13 процентов. Размер суммы, с которой будет взыматься налог, также зависит от звания.

Деньги будут начислять с 10-го по 20-е число за предыдущий месяц службы. В этом месяце начислят деньги досрочно — 8 ноября.

3 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим службу по контракту в Вооруженных силах России.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Россиянам дали совет на случай ошибок в выплате мобилизованным
Россиянам дали совет на случай ошибок в выплате мобилизованным
Странная подача еды в кафе и ресторанах (17 фото)
Странная подача еды в кафе и ресторанах (17 фото)
Activision все еще уверена в завершении сделки с Microsoft к июню 2023 года
Activision все еще уверена в завершении сделки с Microsoft к июню
Турция раскрыла подробности о новом газовом хабе
Турция раскрыла подробности о новом газовом хабе
Московскому танцевальному коллективу запретили выступать под песню Пугачевой
Московскому танцевальному коллективу запретили выступать под песню
Гороскоп от Василисы Володиной на 9 ноября 2022 года: какие знаки зодиака ждет утрата финансов
Гороскоп от Василисы Володиной на 9 ноября 2022 года: какие знаки
Соратник Эрдогана заявил о хаосе в США
Соратник Эрдогана заявил о хаосе в США
Руины римской сторожевой башни обнаружены в Марокко
Руины римской сторожевой башни обнаружены в Марокко
Можно ли сварить суп в пакете?
Можно ли сварить суп в пакете?
Захарова рассказала о контактах России и США
Захарова рассказала о контактах России и США
России предсказали дефицит рабочих и инженеров
России предсказали дефицит рабочих и инженеров
Причины, по которым ваш зимний гардероб может выглядеть скучным, а вы не можете создать стильный образ
Причины, по которым ваш зимний гардероб может выглядеть скучным, а вы

Топ на сегодня

Три обряда на полное лунное затмение 8 ноября 2022 года: на деньги, удачу и любовь
Три обряда на полное лунное затмение 8 ноября 2022 года: на деньги,
Рояль сожрал ноты
Рояль сожрал ноты
Членство владельца сгоревшего клуба «Полигон» в «Единой России» приостановлено
Членство владельца сгоревшего клуба «Полигон» в «Единой России»
Ольга Бузова завела себе влиятельного любовника
Ольга Бузова завела себе влиятельного любовника
Илон Маск посоветовал американцам голосовать за республиканцев
Илон Маск посоветовал американцам голосовать за республиканцев

Еще по теме

В Госдуме допустили кадровые перестановки в ПФР
В Госдуме объяснили нежелание сокращать новогодние праздники
Бессараб рассказала, как изменится социальная поддержка граждан в 2023 году
Путин подписал указ о выплатах мобилизованным россиянам