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Россиянам рассказали о действиях в случае сигнала тревоги

Россиянам рассказали о действиях в случае сигнала тревогиЭксперт по безопасности Макеев посоветовал заранее планировать действия на случай тревоги

В случае срабатывания сигнала тревоги необходимо как можно скорее включить средства теле- и радиовещания, чтобы получить информацию о произошедшем. Также важно связаться с родными и друзьями, чтобы узнать о местонахождении каждого и проработать дальнейший план действий. Об этом «Ленте.ру» рассказал специалист по безопасности Михаил Макеев.

«Есть разные виды сигналов тревоги: о техногенной катастрофе, воздушной тревоге и так далее. Но проблема в том, что все они всегда звучат одинаково, более точная информация передается по другим средствам связи, — сказал эксперт. — Параллельно с сиреной начинается телерадиовещание, сообщающее гражданам об обстановке, о том, из-за чего была активирована сирена. Так что самое первое, что необходимо сделать, если это произошло, — немедленно включить средства телерадиовещания».

Если сработавшая сирена застала на улице, необходимо как можно быстрее оказаться в месте, где есть доступ к приемникам информации. Таким может стать, к примеру, ближайшее кафе или ресторан. Далее, по словам Макеев, нужно связаться с близкими и определиться с дальнейшими действиями.

«Алгоритм действий в подобных ситуациях должен быть проработан заранее в семье или группе людей, чтобы все сразу понимали, куда двигаться дальше и что делать. Для этого также должны быть заранее собраны тревожные чемоданчики с запасом воды, еды, теплых вещей, средств связи, необходимыми документами — всего того, что потребуется для комфортного автономного существования», — перечислил Макеев.

Он также предложил заранее определиться с точкой эвакуации, которая может потребоваться в случае ЧС. Причем, по словам эксперта, таких точек должно быть две: основная и запасная.

Ранее, 5 ноября, воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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