. Россияне больше не считают валюту надежным способом вложения средств

Вадим Карасев

Самыми надежными и выгодными инструментами инвестиций россияне считают приобретение недвижимости, золота и открытие счета в государственном банке, свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ, которые приводит Forbes.

Иностранную валюту в числе надежных инструментов назвали лишь 6% участников опроса, а в 2017 году таких было 17%. В течение пяти лет рейтинг самых надежных способов вложения денег возглавляют приобретение недвижимости (33-49%), открытие счета или вклада в государственном банке (20-26%) и покупка золота (21-25%). Исключением стал март нынешнего года, когда на фоне резкого изменения социально-экономической ситуации россияне начали активно снимать наличные и хранить средства таким образом.

49% опрошенных считают максимально надежным вложением недвижимость, 45% считают ее выгодной инвестицией. В том же марте инвестиционная привлекательность ее существенно снизилась - до 33% - но в сентябре показатели возвратились к привычным показателям. В сентябре 26% считали привлекательным инвестиционным инструментом открытие счета или вклада в государственном банке, 21% называл это выгодным вложением. Открытие счета в коммерческом банке привлекало 13% граждан как надежное вложение, а 11% - как выгодное. Столько же россиян назвали надежным приобретение акций, 12% заявили о выгодности такой покупки.

В 2017 году покупку валюты называли надежным инвестиционным инструментом 17% россиян, к нынешнему году их стало втрое меньше. В 2017-м инвестиции в наличную иностранную валюту считали выгодными 16%, в 2019 году — 18%, в 2020 году — 10%, в 2022 году — уже 6%.

В прошлом месяце россиянам-инвесторам посоветовали обезопасить себя от возможных рисков, связанных с хранением активов в валютах недружественных стран и вкладывать средства в нацвалюты, неподверженные ограничениям извне.