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Руины римской сторожевой башни обнаружены в Марокко

Руины римской сторожевой башни обнаружены в Марокко

Археологи обнаружили остатки римской военной сторожевой башни в древнем городе Волюбилис на севере Марокко. От нее сохранились фундамент и стены высотой до 80 см, а также часть внутренней лестницы и фрагменты брусчатки вокруг строения. При раскопках обнаружены также фрагменты римских наконечников копий, ремней и гвозди от солдатских сапог. Археологи говорят, что римские войска стояли здесь между I и III веками нашей эры, сторожевая башня, предположительно, была возведена в годы правления Антонина Пия (138–161 годы н. э.).

«На основе спутниковых снимков мы выбрали несколько участков, имеющих общий признак: овальный план с вписанным в него прямоугольником или квадратом. Мы выбрали именно это место, потому что оно расположено южнее, там мог быть объект, связанный с присутствием римской армии, — говорит археолог Мацей Чапский, аспирант Варшавского университета и участник польско-марокканской исследовательской группы. — Нам повезло, что мы начали копать в нужном месте, потому что смещение точки старта на 500–600 м привело бы к попаданию в пустоту. Наше открытие является значительным вкладом в исследования лимеса — системы римских пограничных укреплений, возведенных на окраинах империи, особенно уязвимых для набегов».

Город Волюбилис у подножия горы Зерхун был основан в III веке до н. э. карфагенскими колонистами. Он был частью королевства Мавретания, которым правила династия берберских царей, союзников Карфагена. После падения Карфагена в конце Третьей Пунической войны в 146 г. до н. э. Волюбилис был аннексирован Римом вместе со всеми другими североафриканскими колониями. Сама Мавретания стала зависимым от Рима государством. После смерти в 33 г. до н. э. царя Бокха II , не оставившего наследника, римляне посадили на трон марионеточного правителя, но в 44 году н. э. царство было окончательно аннексировано императором Клавдием и разделено на две провинции: Мавретанию Тингитанскую и Мавретанию Кесарейскую. Центром Мавретании Тингитанской стал Волюбилис.

Город процветал при римской власти, экспортируя сельскохозяйственную продукцию (зерно, оливковое масло) и поставляя диких животных для гладиаторских боев. Однако он находился на самой окраине империи, и напряженность в отношениях с берберскими племенами вокруг романизированного города выросла настолько, что Марк Аврелий построил вокруг него массивную цепь оборонительных стен. Римское правление рухнуло около 280 г. н. э. во время политического и военного хаоса кризиса III века. Сам Волюбилис был разрушен в результате землетрясения в конце IV века.

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По материалам: polit.ru

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